Como arrestato e subito rilasciato | salvato dall' indulto

Sembrava un arresto risolutivo quello avvenuto nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio, quando la polizia di Stato di Como aveva rintracciato e tratto in arresto, in una struttura ricettiva della città, un 38enne cittadino albanese residente in Germania, colpito da un provvedimento. 🔗Quicomo.it © Quicomo.it - Como, arrestato e subito rilasciato: salvato dall'indulto

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Como, arrestato e subito rilasciato: salvato dall'indulto - Sembrava un arresto risolutivo quello avvenuto nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio, quando la polizia di Stato di Como aveva rintracciato e tratto in arresto, in una struttura ricettiva della città, un 38enne cittadino albanese residente ...

Discute e accoltella il fratello nella sua casa a Como: 49enne arrestato per tentato omicidio - Ieri, venerdì 21 febbraio, un uomo di 49 anni ha accoltellato il fratello minore durante una discussione nella propria casa a Como. Il ferito è stato portato in ospedale per una ferita di 8 cm all'addome, l'aggressore è stato arresto per tentato ...

Como, arrestato per spaccio rivuole i soldi - Nel 2023 era stato arrestato a Inverigo, nei boschi della zona di via Magni, trovato a spacciare droga: cocaina, eroina e hascisc. Mohamed Darias, ventenne marocchino, aveva patteggiato 3 anni e 15mila euro di multa.

Spagna: breve fermo per il finanziere Bill Browder (nemico di Putin)

Video Spagna: breve fermo per il finanziere Bill Browder (nemico di Putin) Video Spagna: breve fermo per il finanziere Bill Browder (nemico di Putin)

Altre fonti ne stanno dando notizia

Como, arrestato e subito rilasciato: salvato dall'indulto; Arrestato e subito rilasciato: il caso dell’uomo con il cane e la giustizia che lascia perplessi; Fabrizio Russo, preso lo scroccone degli hotel di lusso. Come è stato riconosciuto; Furto di energia elettrica da 5mila euro: arrestato e subito rilasciato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Como la storia dell’uomo arrestato in un hotel, portato in prigione ma subito scarcerato. Ecco perché - La Polizia di Stato di Como, la scorsa notte ha arrestato in un hotel di Como un cittadino albanese di 38 anni residente in Germania (ne parlavamo qui). L’uomo risultava infatti colpito da un provvedi ... 🔗comozero.it

Como, la moglie chiede aiuto dal balcone: arrestato l’uomo che maltrattava anche il figlio di 3 anni e i genitori - La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni ... Gli agenti però si sono resi subito conto che la compagna dell’uomo, il loro figlio piccolo e ... 🔗comozero.it

Como, espulso a gennaio e già rientrato illegalmente: 34enne brasiliano arrestato per ritorno vietato - Un cittadino brasiliano di 34 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Como per aver violato il divieto di ritorno in Italia. L’uomo, espulso a gennaio 2025, è stato trovato nuovamente sul ... 🔗virgilio.it