Al via Incontri | eventi performance e formazione dedicata alla creatività nella scuola

Si chiama “Incontri” ed è parte della seconda edizione del Festival Regionale della creativitànellascuola. Il progetto, coordinato dall’Istituto Comprensivo Piero della Francesca, coinvolge gli IC “Cesalpino”, “IV Novembre”, “Margaritone”, “Francesco Severi”, “Martiri di Civitella”, “Andrea. 🔗Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Al via "Incontri": eventi, performance e formazione dedicata alla creatività nella scuola

Cosa riportano altre fonti

Al via "Incontri": eventi, performance e formazione dedicata alla creatività nella scuola - Si chiama “Incontri” ed è parte della seconda edizione del Festival Regionale della Creatività nella Scuola. Il progetto, coordinato dall’Istituto Comprensivo Piero della Francesca, coinvolge gli IC “Cesalpino”, “IV Novembre”, “Margaritone”, ...

Incontri, mostre e riflessioni. Settimana di eventi contro il razzismo - Scatterà domani la XXI edizione della Settimana di Azione Contro il Razzismo, progetto finanziato dall’Uffico Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar) che coinvolge diverse realtà locali e toccherà quotidianamente numerose tematiche fino al ...

Mercoledì a tutto teatro: in scena Veronica Pievetti e Maria Amelia Monti. Mostre, incontri e cultura, gli eventi - Ecco gli eventi di oggi, 9 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a redazione@arezzonotizie.

Primo maggio a Catanzaro, manifestazione dedicata a lavoro e pace

Video Primo maggio a Catanzaro, manifestazione dedicata a lavoro e pace Video Primo maggio a Catanzaro, manifestazione dedicata a lavoro e pace

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Al via Incontri: eventi, performance e formazione dedicata alla creatività nella scuola; SapeRes, online i video degli eventi formativi; Le conferenze e gli incontri per la Prima Diffusa 2024; Corpo celeste. Letture, performance, lezioni, incontri, installazioni. Scuola aperta nei luoghi di pace. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Al via "Incontri": eventi, performance e formazione dedicata alla creatività nella scuola - Si chiama “Incontri” ed è parte della seconda edizione del Festival Regionale della Creatività nella Scuola. Il progetto, coordinato dall’Istituto Comprensivo Piero della Francesca, coinvolge gli IC “ ... 🔗arezzonotizie.it

Arte, eventi e incontri al Giardino del Tempo - A pochi passi da Casa Braulio, nella centrale via Roma, il Giardino del Tempo si proporrà quale spazio pubblico attrezzato per diventare un punto di riferimento per eventi e incontri anche in ... 🔗msn.com

Al via a Palermo il progetto ''ReCare'': Incontri su adolescenza, debolezza sociale e prevenzione delle droghe - A Palermo prende il via il ciclo di incontri ''Talk ... Tre appuntamenti si terranno a maggio e giugno, con ulteriori incontri fino ad ottobre. Gli eventi, aperti alla cittadinanza, affrontano ... 🔗palermomania.it