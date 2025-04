Ecco glidi oggi, 9 aprile, nell'Aretino. Per segnalare, manifestazioni e momenti dedicati alla, scrivete a [email protected] . È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI.Gli appuntamenti della giornataArezzo -.

Arezzonotizie.it - Mercoledì a tutto teatro: in scena Veronica Pievetti e Maria Amelia Monti. Mostre, incontri e cultura, gli eventi

Mercoledì a tutto teatro: in scena Veronica Pievetti e Maria Amelia Monti. Mostre, incontri e cultura, gli eventi.

“Candido”, tutto pronto per il one man show di Michele Savoia.

Cittanova, tutto pronto per la commedia “I due Papi” al Teatro Gentile ·.

Il Sogno di Roberto Benigni, tutto quello che c'è da sapere.

Mandorlo in fiore, tutto pronto per la settimana di festa: quanto costano i biglietti per vedere gli spettacoli.

Rocco Siffredi debutta a teatro: sul palco lui, la sua vita e la sua carriera (incredibili).