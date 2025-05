Affari Tuoi la verità sull' inglese di Steven | cosa fa a Trento

La puntata di AffariTuoi del 9 maggio 2025, dopo la pausa per l’elezione di Papa Leone XIV, ha visto protagonista Steven, trentino di origini irlandesi, accompagnato dalla fidanzata Viviana. Durante la puntata si usa la lingua di Sua Maestà perché Steven si occupa di corsi di formazione in inglese per le aziende. Condotta da Stefano De Martino, la serata ha suscitato reazioni vivaci su X. Steven, pescando il pacco 10 (5.000 euro), ha accettato il cambio con il numero 6, spinto da coincidenze personali. Con coraggio e fortuna, ha rifiutato offerte crescenti del Dottore, arrivando a un’offerta di 130.000 euro, accettata su consiglio di Viviana. Tuttavia, il suo pacco conteneva 300.000 euro, scatenando rimpianti. Su X, molti hanno elogiato il suo gioco audace: “Steven ha rischiato, grande! Peccato per i 300mila”. 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, la verità sull'inglese di Steven: cosa fa a Trento

