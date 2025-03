Donnapop.it - Sigfrido Ranucci sgancia la bomba, accusa tremenda a Giorgia Meloni: le sue parole sono sconvolgenti

Leggi su Donnapop.it

, noto giornalista e conduttore della trasmissione Report, ha lanciato un’grave che coinvolge direttamente il governo guidato da. Durante una conferenza stampa a Bruxelles, il giornalista ha fatto delle dichiarazioni che, se confermate, potrebbero avere risvolti seri.ha infatti svelato un retroscena inquietante riguardo a un presunto controllo sui suoi movimenti, sollevando pesanti interrogativi sulle modalità con cui il governo italiano gestisce la libertà di informazione.Cosa ha rivelatosul governo di?Nel corso dell’incontro a Bruxelles,ha raccontato di aver avuto, in più occasioni, sospetti concreti di essere sotto sorveglianza. In particolare, il giornalista ha riferito di aver avuto la certezza che la sua scorta avesse scoperto persone che lo seguivano e lo filmavano, specialmente in occasione di incontri con fonti sensibili.