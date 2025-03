Ilfattoquotidiano.it - L’ombra dei Pfas dietro la morte di 4 vigili del fuoco ad Arezzo: indagine su tute e schiume antincendio. E parte lo screening di massa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si sospetta un legame tra ladi quattrodel, avvenuta tra ottobre 2022 e dicembre 2023, e i, i cosiddetti ‘inquinanti eterni’ pericolosi per l’uomo e l’ambiente. Perché tutti e quattro sono morti a causa di un gliblastoma di IV grado, una neoplasia cerebrale e perché tre pompieri – Antonio Ralli, Mario Marraghini e Maurizio Ponti, deceduti alla soglie della pensione – lavoravano ad, mentre il quarto collega, Roberto Parlascino, era di Spoleto ma aveva prestato servizio nella città toscana per un paio di anni. La vicenda, portata alla luce daNews, è diventa un caso nazionale, dopo i racconti delle famiglie dei pompieri, che chiedono di far luce su una possibile esposizione alle sostanze perfluorate o polifluorurate attraverso i dispositivi utilizzati daidel, come