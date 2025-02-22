Rinviate al 3 e 5 marzo al Troisi le prime 2 date di Schettino e Procopio

Le prime due date dello spettacolo con Simone Schettino e Francesco Procopio al Teatro Troisi sono state rinviate. Le rappresentazioni previste per lunedì 24 e martedì 25 febbraio sono state spostate rispettivamente a lunedì 3 marzo e mercoledì 5 marzo, entrambe alle ore 21. La comunicazione ufficiale riguarda le modalità di cambio data per gli spettatori già acquistato i biglietti.

In arrivo al Teatro Troisi, si comunica che per lo “Show” in abbonamento con Simone Schettino e Francesco Procopio le prime due date dei maestri della risata previste per lunedì 24 e martedì 25 febbraio saranno rinviate a lunedì 3 marzo – Ore 21 e mercoledì 5 marzo – Ore 21. Ciò a causa dell’indisponibilità.🔗 Leggi su 2anews.it Notizie correlate 15 marzo: da Liverpool al web, le date che cambiaronoOggi, domenica 15 marzo 2026, il calendario segna il 74° giorno dell’anno gregoriano con un mix di eventi storici che hanno plasmato la realtà... Leggi anche: Roberto Vecchioni, rinviate per motivi di salute quattro date del tour Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Concorso Ministero del Turismo e Preparazione Efficace; Rottamazione quinquies, calendario doppio ufficiale: date ordinarie e termini rinviati; Guida completa alla Liga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati. Lotto e Superenalotto, le estrazioni di oggi rinviate: ecco il motivo - facebook.com facebook Madame annulla gli instore per problemi di salute. Date rinviate, aggiornamenti x.com