Gaetano Manfredi | La sicurezza non è patrimonio della destra ma della sinistra

Durante la prima Conferenza nazionale delle elette e degli eletti nei Consigli comunali, il sindaco di Napoli ha affermato che la sicurezza non appartiene esclusivamente alla destra, ma è una questione che riguarda anche la sinistra. Le sue parole sono state pronunciate nel corso di un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali specifici provvedimenti o dichiarazioni successive. La discussione si è incentrata su temi di politica locale e sicurezza pubblica.

Le dichiarazioni del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso del suo intervento alla prima Conferenza nazionale delle elette e degli eletti di Avs nei Consigli comunali. “La sicurezza non è patrimonio della destra, ma della sinistra. Chi soffre nelle nostre periferie sono le persone che votano noi e noi li dobbiamo difendere, ma lo dobbiamo fare con il nostro approccio alla sicurezza che significa separare il bisogno dalla criminalità: i criminali vanno perseguiti mentre le persone bisognose vanno aiutate. Noi non saremo mai maggioranza se non saremo in grado di dare risposte a questi bisogni”. Lo ha affermato il presidente nazionale...🔗 Leggi su 2anews.it

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