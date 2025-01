Zonawrestling.net - WWE: Adventure Media aggiunge Becky Lynch e Seth Rollins al suo roster di talenti

stanno facendo grandi passi avanti anche fuori dal ring. La coppia di punta della WWE ha ufficialmente firmato conper la gestione delle loro carriere,ndo un’altra agenzia di peso al loro crescente impero. La notizia, riportata per la prima volta da Deadline, arriva dopo il debutto di Raw su Netflix all’inizio di questo mese, che ha attirato la straordinaria cifra di 4,9 milioni di spettatori., protagonista dell’evento principale di quella serata, continua a consolidarsi come una delle più grandi stelle della WWE, mentresta conquistando Hollywood.espandono il loro impero oltre il wrestling, attualmente lontana dal ring, sta accumulando importanti ruoli da attrice. Di recente ha ottenuto un ruolo in Happy Gilmore 2 e si è unita al cast di Star Trek: Starfleet Academy.