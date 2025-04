Rune | Non sono un bad boy è un’etichetta che conviene ai media Uno come Sinner non si vedeva dai tempi dei Big3

Rune guarda al futuro con moderato ottimismo, consapevole di avere dalla sua la carta d’identità. Il classe 2003 danese ha rilasciato una lunga intervista a “Tennis Open” – ai microfoni di Giuseppe Canetti – soffermandosi sul lavoro svolto durante l’ultimo anno, sul futuro e tanti altri temi: vi proponiamo di seguito un estratto della chiacchierata.Le parole di Holger RuneCominciamo da un bilancio del periodo Indian Wells/Miami? In che condizioni fisiche e mentali arrivi a Montecarlo«Penso che sicuramente arrivare in finale nel primo Masters 1000 dell’anno sia un buon inizio. Sento di aver fatto molti progressi in allenamento e sto lavorando bene con il mio team». Ilnapolista.it - Rune: «Non sono un bad boy, è un’etichetta che conviene ai media. Uno come Sinner non si vedeva dai tempi dei Big3» Leggi su Ilnapolista.it La parentesi al Masters 1000 di Montecarlo, per lui, non si è rivelata positiva complice un problema fisico che l’ha costretto al ritiro. Ma Holgerguarda al futuro con moderato ottimismo, consapevole di avere dalla sua la carta d’identità. Il classe 2003 danese ha rilasciato una lunga intervista a “Tennis Open” – ai microfoni di Giuseppe Canetti – soffermandosi sul lavoro svolto durante l’ultimo anno, sul futuro e tanti altri temi: vi proponiamo di seguito un estratto della chiacchierata.Le parole di HolgerCominciamo da un bilancio del periodo Indian Wells/Miami? In che condizioni fisiche e mentali arrivi a Montecarlo«Penso che sicuramente arrivare in finale nel primo Masters 1000 dell’anno sia un buon inizio. Sento di aver fatto molti progressi in allenamento e sto lavorando bene con il mio team».

