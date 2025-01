Bergamonews.it - Scasada del Zenerù, La coscienza di Zeno e Memoria: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi su Bergamonews.it

Lo spettacolo “Ladi” al Teatro Donizetti, con Alessandro Haber, per la Stagione di Prosa di Fondazione Teatro Donizetti, “87839 Il diario – Un tuffo nel passato, un salto verso la libertà” a Seriate, “Canto della Rosa Bianca – Monaco 42-43 Studenti contro Hitler” ad Almè, il film documentario “Liliana” al Cinema Conca Verde e la presentazione del libro “Domani mattina” di Leonardo Zanchi alla Sala Galmozzi.Ancora, la “del” ad Ardesio, la festa di Fiato ai Libri allo Spazio Terzo Mondo di Seriate, il tributo ai Modà al risto-pub Quei bravi ragazzi di Grignano a Brembate, l’omaggio ai Linkin Park al Druso e altro ancora.Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 31 gennaio.Ecco gli appuntamenti.Sino al 16 febbraio la celebre artista Marina Abramovi? è protagonista di un prestigioso progetto espositivo che si potrà visitare a Gres Art 671, ain via San Bernardino, 141.