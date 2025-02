La Scasada del Zenerù ad Ardesio | il fuoco per cacciare via Gennaio

Leggi su Bergamonews.it

. Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare la Cacciata del grande(ol), un evento che anche nella serata di venerdì 31adha visto la partecipazione di migliaia di persone armate di cioche, tole e padelle.Lainfatti si ripete inesorabile ogni anno e raccoglie la tradizione di un rito antichissimo, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, che ha lo scopo dila brutta stagione. In molte zone d’Italia e d’Europa sono presenti manifestazioni di questo genere, anche se in date e modalità diverse, e tutte si rifanno alla volontà di lasciarsi alle spalle il freddo e la brutta stagione, propiziare i raccolti e invocare l’abbondanza dopo il rigido inverno.sceglie ogni anno anche un tema a cui dedicare la manifestazione, come ci ha spiegato la VicePresidente della Proloco Cristiana Verzeroli: “Quest’anno il tema è legato alla Croce del Monte Secco, una montagna da sempre ritenuta degli ardesiani: 60 anni fa, infatti, era stato deciso di mettere sulla vetta una croce, in ricordo dei morti e di chi si è fatto male in montagna”.