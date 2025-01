Ilnapolista.it - Pigi Battista e il dolore di uno juventino: «L’avvocato Agnelli avrebbe cacciato Giuntoli e Thiago Motta»

Leggi su Ilnapolista.it

e ildi uno: «»Prima di iniziare l’intervista con il Napolista,, tifosissimo della Juventus, desidera fare una premessa: «Io sono, spero che la Juve vinca e spero fortemente di sbagliarmi. È l’amore per la Juventus che mi fa parlare, mi spinge a dire le cose come stanno».Da: caro, da dove partiamo? La Juventus diè quinta in classifica, lontana 16 punti dalla vetta, ai playoff in Champions ma da ventesima, ha vinto solo il 37 per cento delle partite. È una squadra disorientata, piena di fragilità: possiamo dire che è fallito il progetto?«La Juve si è sciolta come neve al sole. Sono stati commessi una serie di errori, di sventatezze, di scelte catastrofiche.