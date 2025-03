Juventusnews24.com - Gatti bocciato dai giornali dopo Germania Italia: «20 minuti e inizia il suo naufragio». La pagella dello juventino

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24dai: «20il suo». Ladel difensore nell’ultima sfida di Nations LeagueIeri sera l’ha pareggiato 3-3 a Dortmund con lanel ritorno del quarto di finale di Nations League, un risultato che non ha permesso agli Azzurri di proseguire il percorso nel torneo. L’edizione odierna della GazzettaSport ha dato i voti ai protagonisti: di seguito ladi, difensore della Juve.4,5 – Musiala è troppo sfuggente per non mandarlo in affanno: giallo20anche il suo. Sul 2-0 guarda, come tutti.Leggi su Juventusnews24.com