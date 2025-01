Mistermovie.it - Mister Movie | È stato Micheal Jackson ad inventare il Moonwalk?

Il, quel passo di danza che ci fa sembrare di camminare all’indietro, è indissolubilmente legato a Michael. Ma la storia di questa iconica mossa è più complessa di quanto si possa immaginare.Ilinventato da? Un’icona nata dalla danzaSebbene siaa rendere celebre ilin tutto il mondo, le origini di questo passo affondano le radici in un passato molto più lontano. Artisti come Cab Calloway e Bill Bailey, già negli anni ’30 e ’40, eseguivano movimenti simili, anticipando di decenni quello che sarebbe diventato un fenomeno culturale.L’evoluzione del passoNel corso degli anni, ilsi è evoluto, passando di mano in mano tra ballerini e artisti di diverse generazioni. Michael, con la sua innata capacità di innovare e la sua passione per la danza, ha preso questo movimento e lo ha perfezionato, rendendolo unico e inconfondibile.