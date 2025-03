Mistermovie.it - Mister Movie | Quale sarà la trama del sequel Coco 2?

Il tanto attesodiè ufficialmente in fase di sviluppo presso Pixar Animation Studios. Durante la riunione annuale degli azionisti della Walt Disney Company, il CEO Bob Iger ha confermato che2 è nelle prime fasi di produzione. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, Iger ha espresso grande entusiasmo riguardo alla direzione del progetto, dichiarando che il"pieno di umorismo, emozioni e avventura".2 in fase di sviluppo 'iniziale' in vista delpieno di 'umorismo, sentimento e avventura'"Sappiamo cheuna continuazione meravigliosa dell'originale, e non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli molto presto", ha aggiunto Iger.Il primo film, uscito nel 2017, è stato accolto con grande successo, vincendo due Oscar—uno come Miglior Film d'Animazione e l'altro per la Miglior Canzone Originale con la toccante "Remember Me".