Volante imbrattata con un piatto di pasta poi le offese ai poliziotti | Non valete niente

Tarantini Time QuotidianoUn surreale episodio si è verificato ieri nel primo pomeriggio in Largo Sant’Egidio, in città vecchia. La storia raccontata da TarantoToday vede protagonista un uomo di 60 anni, parcheggiatore abusivo che, all’atto di un controllo, trovato in possesso di droga ha iniziato a insultare i, per poi rovesciare sull’auto di servizio undicon sugo e ricotta.“Anche se avete quella divisa non, andate ad arrestare gli spacciatori”, avrebbe detto l’uomo aiche lo hanno poi condotto negli uffici di polizia per le formalità di rito. La scena si sarebbe verificata alla presenza di tantissime persone che in quel momento pranzavano nei ristoranti lì vicino e che si sono riversate in strada. L'articolocon undi, poi leai: “Non” proviene da Tarantini Time Quotidiano.