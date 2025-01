Ilrestodelcarlino.it - “Voglio sul giornale un titolo col soprannome ‘Il Tagliagole’”: arrestato a Bologna il 45enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sant’Agata Bolognese (), 30 gennaio 2025 — Atti persecutori, incendio e violazione di domicilio. Sono queste le accuse nelle quali è finito al centro unitaliano, indagato dalla Procura della Repubblica di. Su di lui i carabinieri della stazione di Sant’Agata Bolognese () hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione dello strumento elettronico di controllo a distanza. La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, a seguito della richiesta del pubblico ministero che ha coordinato le indagini. Che sono state avviate per ricostruire i fatti descritti dall’ex compagna delche, secondo il racconto dei militari, si era rivolta alle autorità per chiedere aiuto.