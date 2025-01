Ilrestodelcarlino.it - Art City, la vita di Carol Rama in mostra a Bologna

, 23 gennaio 2025 – Una donna che ha espresso il suo mondo attraverso l’arte: dal 25 gennaio al 30 marzo 2025 la sede del Mambo di Villa delle Rose ospita laa ingresso gratuito “-Unique Multiples”.ANTEPRIMA ". Unique multiples" . Nella foto da sx la curatrice Elena Re, enrica Acuto Jacobacci presidente Jacobacci and Partners, e Lorenzo Balbi Curato da Elena Re, il progetto espositivo è realizzato in collaborazione con Jacobacci & Partners nell'ambito del progetto Fuorisede, e rientra nelle iniziative di Art. Appositamente ideata e realizzata per gli spazi espositivi di Villa delle Rose,. Unique Multiples intende mettere in luce l'importante corpus di multipli prodotto datra il 1993 e il 2005 con l’edizione e stampatore Franco Masoero, proveniente dalla Collezione Franco Masoero e Alexandra Wetzel.