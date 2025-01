Ilfattoquotidiano.it - Trump annuncia la costruzione di un centro di detenzione a Guantanamo per i migranti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo aver firmato, tra le prime leggi del secondo mandato, un provvedimento che facilita gli arresti deiirregolari, compresi i richiedenti asilo senza documenti, il neo presidente Donaldhato la creazione di undida 30.000 posti a.La sua intenzione, insomma, sarebbe quella di trasformare l’ex carcere per terroristi in una struttura per trattenere iillegali, rivendicando che, grazie alle nuove politiche, “nessuno entra più negli Stati Uniti”. L’inquilino della Casa Bianca ha anche sostenuto che la sua amministrazione ha “raggiunto un livello record di contenimento dell’immigrazione negli Usa”.La legge, denominata Laken Riley Act, prende il nome da una studentessa della Georgia assassinata lo scorso anno da un venezuelano senza documenti ricercato per furto.