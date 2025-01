Ilrestodelcarlino.it - “Palaghiaccio polo turistico e sociale Puntiamo a tenerlo aperto tutto l’anno”

di Paolo Tomassone Cecilia Sargenti, vicepresidente della Polisportiva Fanano, guida una delle realtà sportive più dinamiche dell’Appennino modenese. Dal 2003, ilè cresciuto fino a diventare l’unica struttura con pista olimpica in Emilia-Romagna, un punto di riferimento che va oltre lo sport, creando un forte impattoe culturale sul territorio. Dalle prime lezioni ai piccoli allievi fino al sogno realizzato di ospitare Carolina Kostner al Galappennino 2025, vent’anni di passione per il ghiaccio hanno trasformato un piccolo impianto di montagna in un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale. Come è nata e come si è evoluta la Polisportiva Fanano? “La Polisportiva ha una storia ventennale: nata nel 2003 come piccola realtà dedicata al ghiaccio, si è evoluta ampliando costantemente le proprie attività.