Ilrestodelcarlino.it - La Casa dell’ortolano apre alla città. Polo turistico nel cuore delle Mura

Sabato 8 marzo, a seguito dei lavori di recupero, sarà presentatol’intervento finanziato dal Comune per la valorizzazione della, nota anche come ‘dei polli’: una corte colonica presente nel valloSud. Lasarà sede di un nuovoe ricettivo, incentrato sul cicloturismo e sulla sostenibilità ambientale: un ‘balcone che si affaccia sulle’ con quattro mini alloggi per cicloturisti e non, oltre a un bistrot che ospiterà una cinquantina di coperti, e una sala polivalente al piano superiore. Il complesso sarà arricchito con spazio per pic-nic, pergolato e orti didattici che verranno utilizzati per iniziative di valorizzazione dei prodotti gastronomici locali. Sarà presente anche un deposito e noleggio bici e bagni pubblici.