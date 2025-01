Meloni il caso Almasri e il ruolo dei giudici | Vogliono governare loro Indagare me è un danno alla Nazione

Leggi su Open.online

«Io ieri mi ritrovo sulla prima pagina del Financial Times con la notizia che sono stata indagata e se in Italia i cittadini capiscono perfettamente quello che sta accadendo, all’estero non è la stessa cosa. Quello che sta accadendo è soprattutto unche viene fatto, alle sue opportunità. E questo mi manda ai matti». Giorgia, ospite di un talk di Nicola Porro, torna a parlare delche la vede indagata per peculato e favoreggiamento insieme a due ministri e al Sottosegretario Mantovano. La premier ribadisce che quello del pm Lo Voi è stato «un atto voluto e non dovuto», spiegando che di esposti dei cittadini contro le istituzioni ne sono stati depositati a centinaia ma non tutti sono stati notificati e finiti davanti al tribunale dei Ministri. La leader di Fratelli d’Italia rivendica i risultati economici del suo governo, soprattutto gli investimenti esteri.