il 2025 da scoprire

La stagionedel Teatro Comunale non è caratterizzata soltanto dall’opera lirica, ma anche dalla sinfonica che, ci tiene a sottolineare Macciardi composta da "corpi artistici di alto livello, con repertori variegati e di qualità". "A questo – prosegue il sovrintendente – si aggiunge una significativa operazione di rilancio della danza. Pur non avendo un corpo di ballo interno, abbiamo raccolto la sfida di creare un cartellone di danza autonomo rispetto alla lirica, e siamo tornati a essere attrattivi per compagnie e coreografi di alto livello. Questo ha consolidato rapporti importanti con altri corpi di ballo, permettendoci di offrire un livello artistico incomparabile e arricchire ulteriormente l’offerta culturale della città".