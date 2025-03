Gqitalia.it - Scoprire Away, il film d'animazione mai visto prima in Italia che ha portato a Flow, capolavoro da Oscar 2025

A distanza di circa sei anni dalla sua realizzazione, è sbarcato nelle salene (dal 27 febbraio), grazie alla Draka Distribution di Corrado Azzollini,, operadel regista vincitore agli.Dopo il trionfo - un po' scontato è vero, ma comunque meritatissimo - alla 97esima edizione degli, il nome di Gints Zilbalodis è entrato nei radar della gente. Il suosi è infatti aggiudicato la prestigiosa statuetta come Migliord’, sbaragliando una concorrenza non così sottovalutabile. Cosa ne ha decretato il successo? E quando si può parlare di opera d'arte per una pellicola?In casi come questi è difficile non chiamare in causa paragoni alti, basterebbe anche solo una fugace occhiata alper rendersi conto del valore del progetto. Ma seesibisce tutta una serie di elementi più che pregevoli e poetici, lo si deve anche a ciò che lo precede.