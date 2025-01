Ilrestodelcarlino.it - Coach Valentini ora è pure ds: "Società solida, ho detto sì"

"È una responsabilità in più, che ho accettato perché laè molto". Antonio, che oggi compie trentacinque anni, ha commentato così l’allargamento delle proprie mansioni alla capolista Consar Ravenna – alla carica di ‘primo allenatore’ si è aggiunta quella di ds – come ufficializzato la scorsa settimana dopo l’interruzione (da dicembre) del rapporto con Marco Bonitta., che dunque dirigerà le operazioni in panchina e curerà anche il mercato per i prossimi due anni, ha aggiunto: "Abbiamo un presidente molto operativo, ma anche uno staff che supporta concretamente tutte le esigenze. Mi rendo conto che è un impegno supplementare, ma lo affronterò dando tutto me stesso, senza per questo abbassare la guarda sul fronte della conduzione tecnica". L’allenatore vibonese ha poi commentato il successo al tiebreak di domenica scorsa nel testacoda contro il fanalino Palmi: "Per come era compromessa la partita li considero due punti guadagnati.