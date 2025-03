Ilrestodelcarlino.it - Coach Medei pensa già alla prossima sfida: "Ora i playoff contro un’agguerrita Milano"

Il ritorno a casa della Lube, dopo la trasferta extralarge tra nord Italia e Turchia, viene salutato da un bel 3-0. E l’immancabile coro "al palazzo non si passa". Fine del ciclo da 4 partite in 9 giorni, fine della fase regolare, ora i biancorossi godranno di una settimana libera per preparare al meglio il’Allianz e le finali di Challenge Cup. Ha vinto la Lube ma hanno vinto tutti. La cornice di pubblico è stata uno spot per il nostro movimento e il palasfine ha giustamente tributato applausi a Grottazzolina, capace di realizzare 16 punti nel girone di ritorno e conquistare, da matricola, una incredibile salvezza in anticipo. Parola ai protagonisti, ecco: "Mi è piaciuta moltissimo la reazione nel momento più complicato, ovvero nel secondo set. I ragazzi che sono entrati hanno dimostrato per l’ennesima volta il grande valore della nostra rosa, e proprio questa forza penso sia stata la chiave della vittoria di questa sera e di tutto quello che abbiamo fatto finora nella stagione.