Ilgiorno.it - Cinquanta chili di cocaina dalla Spagna a Brescia: arrestato 61enne legato alla ‘Ndrangheta

– Un uomo che avrebbe partecipato al tentativo di vendita di 50diche provenivanoed erano diretti aè statoPolizia di Stato nell’ambito delle attività di ricerca dei latitanti condotte dall’Unità I CAN del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia con l’ausilio dell’Esperto italiano per la Sicurezza di stanza a Madrid. Inè stato individuato e catturatosottrattosi lo scorso 5 dicembre 2024 all’esecuzione della misura cautelare in carcere emessa a suo carico nell’ambito di una più ampia operazione di contrasto. L’uomo è coinvolto coinvolto nelle indagini che avrebbero rilevato l’operatività, in territoriono, di un’associazione per delinquere di matrice ‘ndranghetista, originaria di Sant’Eufemia d’Aspromonte.