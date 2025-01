Lapresse.it - Taglio del cuneo fiscale 2025, governo valuta integrazione per redditi tra 8500 e 9000

Leggi su Lapresse.it

Caos suldel. “L’eventuale estensione del trattamento integrativo ai soggetti con una retribuzione lorda tra 8.500 e 9.000 euro sarà oggetto di un’attentazione” da parte del, che dovrà tenere conto “anche della possibilità che di questa estensione beneficerebbero non solo i contribuenti che rientravano in quella fascia di retribuzione nel 2024, ma anche quelli che si troverebbero e si troveranno nella stessa fascia nei prossimi anni”.Lo ha detto la sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, rispondendo oggi in Commissione Finanze alla Camera ad un’interrogazione presentata dal Movimento Cinque Stelle relativa agli effetti della Manovrasuicompresi tra gli 8.500 e i 9mila euro, i quali perderebbero nelil trattamento integrativo di 1.200 euro di cui godevano invece nel 2024.