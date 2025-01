Anteprima24.it - Morto il giornalista Fiore De Rienzo, storico volto di “Chi l’ha visto?” e padre dell’attore Libero

Tempo di lettura: < 1 minutoAddio aDe, 65 anni,di lungo corso.inviato della trasmissione di Rai 3 ‘Chi?‘, dove ha lavorato per oltre vent’anni, dopo l’esperienza a ‘Telefono Giallo’. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata sui social dal fratello Gigi, che ha informato amici e colleghi della possibilità di dargli un ultimo saluto presso la camera ardente dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma. I funerali si terranno giovedì 30 gennaio alle ore 15 presso il santuario di Maria Santissima della Consolazione a Paternopoli, in provincia di Avellino, paese d’origine della sua famiglia e luogo di sepoltura anche del figlio, da tutto conosciuto come ‘Picchio’, l’attore scomparso nel 2021 all’età di 44 anni. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nella sua abitazione, dove è stata poi trovata eroina: dall’esame tossicologico è emerso che il decesso è avvenuto per un arresto cardiaco dovuto a overdose.