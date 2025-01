Quotidiano.net - Madonna contro Trump: “Triste vedere smantellare le libertà per cui abbiamo lottato. Non arrendetevi”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 29 gennaio 2025 – Dopo aver sostenuto Kamala Harris nella corsa alle presidenziali per la Casa Bianca e deplorato la rielezione di Donald(“Perché un criminale condannato, stupratore e bigotto è stato scelto per guidare il nostro paese?”) la popstartorna ad attaccare il tycoon sui social. Nel mirino della regina del pop, icona trasgressiva negli anni ‘80, il giro di vite del nuovo presidente Usa sulle transizioni di genere. Tra i recenti ordini esecutivi firmati daanche quello che limita le transizioni di genere per le persone di età inferiore ai 19 anni, arrivato all’indomani della scelta di “eliminare l'ideologia transgender dall'esercito". Per questo su Xattaccato la nuova amministrazione Usa affermando che sta smantellando "tutte le" per cui si èper anni, con un chiaro riferimento alla comunità LGBTQ+.