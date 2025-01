Madonna alza la voce contro Trump | Il nuovo governo smantella le nostre libertà non rinunciamo alla lotta

Leggi su Open.online

«È così triste vedere il nostrore lentamente tutte leper le quali abbiamoto e che abbiamo VINTO nel corso degli anni». Poi due emoticon: la bandiera della comunità Lgbtqia+, della quale lei è storicamente un’icona assoluta, e un cuore spezzato. E poi la chiusura: «Don’t give up the Fight!», ovvero «non rinunciare!». Cosìdecide di criticare apertamente la nuova amministrazionetramite un post su X, la piattaforma di Elon Musk, il più noto, forte e facoltoso sostenitore di.January 28, 2025 I precedentiè una di quelle artiste che ha combattuto l’ultima battaglia presidenziale al fianco di Kamala Harris,. Il termine bellico non è utilizzato a caso, infatti all’indomani del primo insediamento dia Washington, nel gennaio del 2017, durante la Women’s March di Washington DC, aveva dichiarato di aver pensato «molto seriamente di far saltare in aria la Casa Bianca».