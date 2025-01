Secoloditalia.it - L’allegro tour del torturatore Almasri: libero di scorrazzare in Europa finché non mette piede in Italia

Lo strano viaggio di piacere indel generale libico Njeem Osamaprima dell’arresto in. E i sospetti ritardi della Corte Penale Internazionale. Come emerso dalle cronache, prima delle manette scattate a Torino il 18 gennaio, il capo della polizia giudiziaria libica, viaggia indenne tra Regno Unito, Francia, Olanda e Svizzera. Qualcosa non ha funzionato, ma vediamo le tappe della sua scorrazzata per l’. La sua mancata cattura fuori dai confini europei fa venire più di un dubbio sull’operazione.Le tappe del viaggio diprima dell’arrestoMa andiamo per ordine. Il 2 ottobre 2024 il Procuratore della Corte penale internazionale Kamir Khan chiede ai giudici di valutare il dossier sul criminale di guerra libico, accusato di torture e violenze sessuali quando era direttore delle carceri di Al Jadida e Mittiga, a Tripoli.