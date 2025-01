Iodonna.it - La mascotte dell'Expo 2025 è il fantastico Myaku Myaku, che invita tutti in Giappone dal prossimo 13 aprile

Leggi su Iodonna.it

A Milano c’è una strana creatura che fa il tour dei monumenti. Rossa e blu, forma indefinita e sguardo simpatico, è stata avvistata al Duomo, al Castello Sforzesco, alla Stazione Centrale. Pubblica selfie di continuo perciò ama farsi notare, non per puro narcisismo: ha una missione(si chiama così questo pupazzetto), è lache dal 13al 13 ottobre prossimi, secondo le previsioni, porterà a Osaka oltre 28 milioni di visitatori, sette in più di quelli certificati nella “nostra” Esposizione del 2015. Per questo vuol farsi conoscere erci. Il Castello di Osaka è il vero vincitore degli Emmy 2024: il successo di “Sh?gun” fa esplodere le visite X Milano, chea metropolise è gemella (sono gemelli persino i rispettivi Castelli), non può che fare il tifo per il giocoso personaggio creato dal disegnatore Yamashita Kouhei e fornito di una carta d’identità piuttosto surreale: nato da una fantomatica sorgente del Kansai,è fatto d’acqua (blu) e di cellule (rosse), si ricarica con l’energia solare e cerca di somigliare agli umani quanto gli è possibile.