Si chiama 'Rivo' la mascotte 2025 del 'ticket' per Venezia

Si", nome mutuato dalla parola dialettale per il verbo "ar", lastilizzata che accompagna la campagna di comunicazione del contributo di accesso aper il, secondo anno della sperimentazione del "" per i visitatori del centro storico lagunare. La campagna di comunicazione, ideata per il secondo anno da Crafted, è stata presentata oggi a Milano nell'ambito della Borsa internazionale del turismo, dall'assessore al Turismo del Comune di, Simone Venturini e il direttore operativo di Vela spa, Fabrizio D'Oria. "" si presenta come una guida esperta della città di, a cui piace organizzarsi in anticipo per godersi il momento allontanando la fretta e l'idea di vedereche non viene rispettata. Avrà una voce chiara e in tutte le lingue grazie all'Ia, per consigliare e chiarire i turisti che arriveranno in città: comunicherà informazioni utili rispondendo alle domande più frequenti specificando che la città è pronta ad accogliere e non a respingere i visitatori, sempre nel rispetto delle regole.