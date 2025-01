Lanazione.it - Giovanni Laurito il super nonno compie 100 anni

Ildei record vive a Montemurlo. Il sindaco Simone Calamai ha festeggiato ieri pomeriggio, 28 gennaio, i 100di. A nome dell’amministrazione comunale, il sindaco ha consegnato al festeggiato una pergamena celebrativa e un omaggio floreale. A casa, ad Oste, ad accogliere Calamai c’era quasi tutta la grande famiglia di, i cinque figli – due femmine e tre maschi- i dieci nipoti e i sei bisnipoti, tutti legatissimi a questosimpatico, allegro e sorridente.nasce a Orsomarso in provincia di Cosenza in Calabria nel 1925, si sposa poi con Michelina e i due rimangono insieme per 75è stato un instancabile lavoratore. Dopo aver lavorato a lungo in Francia e in Germania, nel 1965, quando inizia il boom economico, ritorna in Italia e si trasferisce a Oste con i figli.