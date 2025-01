Bolognatoday.it - "Capa Fresca": Giovanni Vernia sul palco delle Celebrazioni

Leggi su Bolognatoday.it

Dopo sette anni dal suo debutto al Teatrodi Bologna – che lo ha visto in scena con Vernia o non Vernia: questo è il problema –Vernia torna a calcare ilscenico bolognese di Via Saragozza con il suo ultimo spettacolo, proposto domenica 2 febbraio alle ore.