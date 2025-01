Sport.quotidiano.net - Esposito e la rinascita del ’libero’. Il 25enne perno della difesa giallorossa

Nel Ravenna capolista, che in campionato non perde da un girone intero (l’ultimo ko è quello casalingo contro il Sasso Marconi, prossimo avversario da affrontare in trasferta), a brillare è sempre e costantemente la stella di Adriano. Elegante quanto redditizio, anche nel vittorioso match contro la Pistoiese il venticinquenne ‘libero’ partenopeo è salito in cattedra, dirigendo con polso e autorità le operazioni difensive. Una prestazione, la sua, di alto livello, in linea con quelle precedentistagione in corso e con quelle dello scorso campionato. Se la, anche quest’anno, è la migliore (appena 12 reti incassate), molto del merito va ascritto proprio ad: "In realtà, numeri e prestazioni, sono il frutto del lavoro di tutta la squadra. Quando i compagni di reparto ti danno una mano, diventa tutto più facile.