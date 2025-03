Mister Movie | Giancarlo Esposito e la rinascita dopo la crisi | Breaking Bad mi ha salvato

Leggi su Mistermovie.it

L’attore ha affrontato difficoltà economiche devastanti prima del successo, celebre per il ruolo di Gus Fring inBad, ha vissuto un periodo estremamente difficile prima di ottenere la parte che gli ha cambiato la vita.il divorzio, si è trovato in gravi difficoltà finanziarie, al punto da prendere in considerazione misure estreme pur di garantire un futuro ai suoi figli.Un periodo di buio e pensieri estremiL’attore ha raccontato in un’intervista di aver vissuto momenti di profonda disperazione, in cui si è chiesto se la sua famiglia avrebbe potuto ricevere il denaro dell’assicurazione sulla vita in caso di suicidio. Il peso delle responsabilità familiari e l’incertezza lavorativa lo avevano portato a pianificare scenari drammatici, pur di assicurare ai suoi cari un futuro senza difficoltà economiche.