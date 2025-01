Inter-news.it - Di Cesare, evaporata l’ipotesi Inter? Piace a un’altra italiana

Marco Diè uno dei calciatori argentini seguiti conesse dall’in vista di un ringiovanimento della sua rosa. Il giovane talento sudamericano è ora sul taccuino disquadra.IL PUNTO – Marco Diè stato uno dei calciatori per i quali Dario Baccin ha intrapreso un viaggio in Sudamerica, negli scorsi mesi, al fine di individuare i giocatori su cui puntare per il futuro. Il difensore veniva visto come ideale per il ruolo di braccetto sinistro, stante la sua capacità di abbinare un’attenzione alla fase difensiva con una predisposizione a contribuire al gioco della squadra. La presenza di una clausola rescissoria pari a 13 milioni di euro, il cui valore salirebbe a 15 in estate, ha reso difficile la conclusione dell’affare.Diin orbita Roma: soluzione a una cessione?con altri pianiLO SCENARIO – Dirappresenta un obiettivo concreto della Roma per la finestra invernale di calciomercato.