Una carriera politica coronata con Prodi | tutto torna chi è l' uomo che ha fatto indagare Meloni

Eccolo qua, il nuovo idolo della sinistra che spera di abbattere Giorgiae il governo di centrodestra per via giudiziaria. Si chiama Luigi Li Gotti, avvocato di grido, principe del Foro di Roma, già difensore di alcuni big di Cosa Nostra: è lui che cinque giorni fa ha presentato la denuncia alla Procura di Roma in base alla quale il procuratore Francesco Lo Voi ha inviato l'avviso di garanzia per "favoreggiamento e peculato" sul caso Almasri alla premier, ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano. Li Gotti, subito contattato alle agenzie, ha parlato di un "atto dovuto" in quanto la sua denuncia era "nominale", per poi aggiungere: "Adesso su questa vicenda mi aspetto chiarezza, quello che non c'è stato finora. Nel mio esposto ho ipotizzato i reati di favoreggiamento e peculato, ma ora sarà la magistratura ae fare accertamenti".