Marine Le Pen condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici: a rischio carriera politica

La leader del ‘Rassemblement National’ è stata giudicata colpevole dal tribunale di Parigi insieme a otto membri del partito.Le Pen è stata giudicata colpevole didi. La leader del Rassemblement National è statainsieme ad altri otto eurodeputati dal tribunale di Parigi, in un processo che aveva visto alla sbarra lei e altri 23 esponenti del partito della Destra radicale francese. Le condanne saranno descritte singolarmente, ma non sono ancora note.Anche i dodici assistenti processati insieme a loro sono stati giudicati colpevoli di ricettazione. Il tribunale di Parigi ha stimato che il danno complessivo sia stato di 2,9 milioni di euro, poiché il Parlamento europeo “si sarebbe fatto carico di persone che in realtà lavoravano per il partito di estrema Destra” francese.