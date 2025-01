Anteprima24.it - Nuovo appuntamento a Casa Naima con la poesia del cenacolo “Mandel”

Tempo di lettura: < 1 minutocon ladel” di(Via Barone Nicola Nisco, 35, 82018 – San Giorgio del Sannio).Quest’anno, nella consueta modalità che prevede una breve introduzione da parte di uno dei componenti ile liberi interventi dei partecipanti, si stanno analizzando opere del Novecento poetico in lingua spagnola.Il quarto(dopo Borges, Benedetti e Salinas) è previsto per venerdì 31 gennaio alle ore 19.00, e sarà dedicato a “Poemas de amor” della poetessa e giornalista Alfonsina Storni (Sala Capriasca, 22 maggio 1892 – Mar del Plata, 25 ottobre 1938).Introdurrà l’incontro Loredana Vecchi.«Unaa testa alta, vissuta, che per diversi aspetti ricorda laconfessionale americana di Sexton e Plath, ma percorsa da un sentimento di orgogliosa solitudine, in cui gli uomini non entrano a loro piacimento ma di volta in volta vengono accolti o respinti senza rimpianti o deliqui».