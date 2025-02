361magazine.com - Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti del nuovo appuntamento

, lee glidelDomenica 2 febbraio, nelcon “”, il talk d’approfondimento condotto in prima serata su Retequattro da Giuseppe Brindisi, sarà dato spazio alla vicenda di Roccaraso, piccolo paese d’Abruzzo preso d’assalto, lo scorso weekend, da diecimila turisti. Mentre in Italia le vacanze paiono diventate un lusso per pochi, le telecamere di “” sono salite a bordo di uno degli autobus che, partiti da Napoli alla volta della località abruzzese, offrono finesettimana sulla neve per poche decine di euro.Seguirà, poi, il caso di Alessia Pifferi, il cui processo d’appello è stato rinviato al 10 febbraio. La donna, condannata in primo grado all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, è stata giudicata capace di intendere e di volere, ma la difesa ha chiesto venga disposta un’altra perizia psichiatrica.