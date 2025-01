Lanazione.it - Il Cammino d’Etruria cresce: "Vogliamo presentare a tutti le opportunità che offre"

Due cammini uno sulle tracce della cultura e della civiltà etrusca, l’altro lungo la fede e il culto legato a San Michele. Due strade che si incrociano tra Pisa e Volterra. Saranno questi gli argomenti al centro di una presentazione in programma sabato 1 febbraio alle ore 15 al circolo Acli di Orciatico, Lajatico, proprio di fronte alla chiesa di S. Michele. "– spiega Maurizio Tani, responsabile del progetto– leper i territori e per le comunità che questi cammini rappresentano. Parleremo di turismo outdoor e di pellegrinaggi". L’iniziativa è promossa da un gruppo di cittadini di Orciatico, località attraversata sia dalche daldi San Michele, che tra Volterra e Pisa si appoggia in gran parte proprio al primo. "Il turismo così detto outdoor – spiega Tani – è un settore in continua crescita a livello nazionale e internazionale.