Quotidiano.net - Estorsioni al porto di Napoli, tre arresti nel Clan Mazzarella. “Il pizzo per poter lavorare”

Leggi su Quotidiano.net

, 28 gennaio 2025 - Ildi‘controllato’ dal, ma l’egemonia dei boss si estendeva al racket in tutta la provincia: da San Giorgio a Cremano fino a Portici. È quanto emerge da una conversazione intercettata durante un’indagine dell’Antimafia. Questa mattina i carabinieri di Torre del Greco hanno arrestato tre persone, tra cui il 52enne Gennaro: soprannominato "bomba a mano" è parente del capo storico del, Ciro, morto sei anni fa. In manette anche il 33enne Gustavo Alek e il 40enne Salvatore Barile. Sono tutti accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso.perLe indagini erano partite dopo l'aggressione subita dal titolare di un bar che si trova all'interno deldi, ma residente in provincia.