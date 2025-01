Ilgiorno.it - Como, apertura straordinaria di Palazzo Terragni con visita guidata

, 28 gennaio 2025 – Un’occasione unica e irripetibile in due date:, capolavoro del Razionalismo italiano, apre eccezionalmente le sue porte, permettendo laal suo atrio. Un evento raro e imperdibile per scoprire questaopera architettonica, con unaorganizzata da Slow Lakesabato 1° febbraio alle 10 e sabato 15 febbraio alle 15. Ma non solo: il tour, dal titolo "e i tesori nei suoi dintorni", consentirà di esplorare anche il contesto urbano circostante, svelando aneddoti poco noti e dettagli curiosi, come la significativa storia della Palestra Negretti, le scale artistiche nascoste nel quartiere e il contrasto tra lo stile razionalista e le altre architetture della zona. Il ritrovo è in Piazza Verdi, di fronte al Teatro Sociale, per una breve introduzione sulla storia die sul Razionalismo italiano, per poi proseguire nella passeggiata verso, con una sosta per ammirare la Palestra Negretti, edificio eclettico di fine Ottocento legato a vicende storiche della Seconda Guerra Mondiale.