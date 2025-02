Ilgiorno.it - A Como l’open Day dei passaporti, in cento in Questura per l'apertura straordinaria

, 4 febbraio 2025 – Sono state quasile prenotazioni effettuate dai cittadini sull’agenda, in occasione delday organizzato sabato 1° febbraio alladi. Pratiche che sono state acquisite lo stesso sabato e che già nelle giornate successive sono state elaborate, per la veloce stampa e consegna dei documenti. L’dell’Ufficio, non ha solo accettato le nuove richieste, ma anche lavorato alle spalle degli sportelli front-office, portando avanti la stampa dei documenti già acquisiti nei giorni precedenti. È stata così pareggiata l’enorme mole documentale che a seguito delle varie difficoltà riscontrate negli ultimi tempi, aveva prodotto ritardi nell’emissione dei. Oggi, oltre alla totale disponibilità di prenotazione nelle agende, il passaporto viene rilasciato in tempi brevissimi, salvo le classiche urgenze legate a motivi di lavoro, studio o particolari situazioni personali, dove può essere rilasciato ancora più rapidamente.