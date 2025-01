Tennis | a Singapore rientro vincente per Kalinskaya subito out Raducanu

Leggi su Sportface.it

Australian Open in archivio, ora è il momento di rituffarsi nelle settimane ricche di tornei ATP e WTA. Anzi, questo week-end torna anche la Coppa Davis, seppur senza l’Italia che è ammessa già alle Finals di fine stagione dopo la vittoria di Malaga. Il circuito maschile ci offre soltanto il 250 di Montpellier, mentre quello femminile fa tappa a Linz per un 500 e torna aper un 250.CON VITTORIA PERE proprio in Asia ha fatto quest’oggi il suoAnna, costretta a saltare lo Slam australiano a causa di un malanno che l’ha portata a dover rinunciare pochi minuti prim del suo match di primo turno a Melbourne. Aè la prima testa di serie del tabellone e ha esordito con un successo in tre set sulla statunitense Caroline Dolehide, non un’avversaria facile da affrontare al