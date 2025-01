Tennis | Kalinskaya e Mertens in semifinale a Singapore a Linz avanza Muchova

Leggi su Sportface.it

I quarti di finale del torneo Wta 500 di2025 si sono aperte con una sorpresa. La prima a centrare lain ordine cronologico è stata Dayana Yastremska, che nel primo pomeriggio ha infatti sconfitto 7-5 6-0 in un’ora e 19 minuti di gioco la numero tre del tabellone Maria Sakkari. Gara equilibrata nel primo parziale, quando la greca dopo aver sciupato due opportunità di break sul 4-4 ha ceduto il passo; la nativa di Atene è poi crollata nel secondo set, con l’ucraina che le ha rifilato un bagel. Yastremska sfiderà per un posto in finale Clara Tauson, che in questo torneo non ha ancora perso un set e ha superato 6-4 6-3 lata russa Anna Blinkova. Momento positivo per la danese, vicina a ritoccare il suo best ranking.nonostante qualche problema in più invece Karolina